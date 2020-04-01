Власти Башкирии рассказали, в каких городах ожидается пик заболеваний коронавирусом

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обсудил текущую ситуацию с коронавирусом в республике. Власти Башкирии предположили, в каких городах может быть пик заболеваний инфекцией. В «красную зову» вошли населенные пункты Сибай и Баймак.
В Сибае произошёл резонансный случай, который Радий Хабиров окрестил «негодяйским поведением». Уроженец Челябинской области был в путешествии в ОАЭ, а после возвращения не ушёл на обязательную самоизоляцию, а вышел на работу на рынок. Мужчина продавал мясную продукцию в Сибае, но после выяснилось страшное – мужчина болен коронавирусной инфекцией.
Более 200 покупателей обратились по телефону «горячей линии» и поспешили уйти на карантин. Однако ситуация не сразу была взята под контроль, так как продавец мяса не подумал о том, что 14 дней он может быть переносчиком инфекции. Поэтому города Сибай и Баймак находятся в зоне риска.
Фото: Интернет.