Власти Башкирии рассказали, в каких городах ожидается пик заболеваний коронавирусом

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обсудил текущую ситуацию с коронавирусом в республике. Власти Башкирии предположили, в каких городах может быть пик заболеваний инфекцией. В «красную зову» вошли населенные пункты Сибай и Баймак.

В Сибае произошёл резонансный случай, который Радий Хабиров окрестил «негодяйским поведением». Уроженец Челябинской области был в путешествии в ОАЭ, а после возвращения не ушёл на обязательную самоизоляцию, а вышел на работу на рынок. Мужчина продавал мясную продукцию в Сибае, но после выяснилось страшное – мужчина болен коронавирусной инфекцией.

Более 200 покупателей обратились по телефону «горячей линии» и поспешили уйти на карантин. Однако ситуация не сразу была взята под контроль, так как продавец мяса не подумал о том, что 14 дней он может быть переносчиком инфекции. Поэтому города Сибай и Баймак находятся в зоне риска.

Нас погубит только безответственность и негодяйское поведение, по-другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, Сибай и Баймак выстрелят большим количеством зараженных. Радий Хабиров, Глава Башкирии