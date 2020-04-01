Жители Уфы могут заказать доставку продуктов в условиях самоизоляции

С 31 марта 20:00 в Башкирии действует обязательная самоизоляция для всех граждан республики. Из дома можно выходить только в крайних случаях (в ближайший магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное). Однако не у всех жителей Башкирии есть возможность самостоятельно выходить за продуктами.

Мэрия Уфы опубликовала список сервисов, через которые можно заказать продукты и другие товары на дом. Организации добровольно могут вступить в этот список и снабжать уфимцев продуктами. Администрация города рассмотрит заявки по телефонам 279-05-58 и 279-05-75 или по электронному адресу upr@ufacity.info.

Указ о режиме самоизоляции действует на всех жителей республики, даже если человек не был в путешествии. Такая мера призвана остановить распространение коронавирусной инфекции. Среди семи подтвержденных заболевших один пациент заразился коронавирусом на территории Башкирии.