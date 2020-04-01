В Уфе неизвестный ограбил аптеку, испугавшись коронавируса

Накануне, 31 марта, неизвестный совершил разбойное нападение на аптеку. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Жертвой злоумышленника стала аптека на улице Айской.

Нападение на аптеку произошло днём. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия, однако преступника задержать не успели. Сейчас ведётся усиленный поиск грабителя.

Нападавший угрожал фармацевту и потребовал деньги. Из кассы преступник похитил около 10 тысяч рублей. Обстоятельства разбойного нападения предстоит выяснить следствию.