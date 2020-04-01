В Башкирии хулиганы в медицинских масках устроили перестрелку

Жуткий инцидент произошёл 30 марта. В Чишминском районе толпа неизвестных в медицинских масках устроили перестрелку. Об этом рассказали корреспонденты издания «КП-Уфа».

Перестрелка произошла недалеко от села Алкино. Возле местной заправки толпа из 40-50 человек стреляли друг в друга из разного рода оружия. Очевидец рассказал, что все участники побоища были в медицинских масках.

Сотрудники правоохранительных органов поспешили на место происшествия, однако к этому времени неизвестные уже разбежались. На территории перестрелки были обнаружены патроны и пули, салфетки с кровью, а также следы 11 рук. Теперь сотрудникам полиции предстоит долгое выяснение произошедшего.