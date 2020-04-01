Мокрый снег и дождь: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Напомним, с 31 марта в республике действует режим полной самоизоляции. Покидать дом можно в пяти случаях: если нужна неотложна помощь медиков; если необходимо сходить в ближайший продуктовый или аптеку; вынести мусор до ближайшего контейнера; прогуляться с собакой, но не далее 100 м от дома; чтобы добраться до места работы, в случае если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа Президента РФ о нерабочих днях.