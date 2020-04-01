В России увеличилось число заболевших вирусом COVID-19

В России увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлено 440 новых случаев заболевания. Всего в России заболели 2777 человек.

За сутки количество погибших от осложнений увеличилось на семь человек. Всего в России погибло от коронавируса 24 человека. Количество выздоровевших тоже увеличилось – теперь их 190 человек.

В Башкирии за сутки был выявлен ещё один случай заражения коронавирусом. Теперь в республике насчитывается 8 случаев заболевания COVID-19. Один пациент из заболевших уже выздоровел и отправился домой.