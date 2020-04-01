В Башкирии изменился график работы поликлиник

В ближайшие три дня, с 1 по 3 апреля, в Башкирии меняется режим работы поликлиник. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. Теперь медучреждения откроются в 8 утра и закроются в 7 вечера.
Кононова также сообщила причины сокращения работы поликлиник. Это обусловлено тем, что со вчерашнего дня изменился график работы общественного транспорта. Так, последний рейс будет уходить в 8 вечера.
Напомним, на данный момент в Башкирии выявлены с подтвержденным диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» восемь человек. Состояние пациентов удовлетворительное. Одна девушка вылечилась и выписана.
Еще 107 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них есть 14 несовершеннолетних. Все они ждут результатов анализов.