В Башкирии изменился график работы поликлиник

«Мы приняли такое решение в отношении медработников из-за положения об ограничения движения общественного транспорта. Все службы также будут скорректированы. Так, колл-центр начнет работу с 8 утра. Мы продолжаем формировать плановую запись для тех пациентов, которым требуется динамическое лечение. Все плановые медосмотры пока отменены»

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ