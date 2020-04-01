От коронавируса умер актер из «Звездных войн»

От COVID-19 скончался актер из знаменитой кинэпопеи «Звездные войны». Два дня тому назад актеру поставиили диагноз. О смерти 76-летнего актера сообщил его агент.
Утром 31 марта, в британском городе Четси умер Эндрю Джек – актер из «Звездных войн». Он известен своей ролью майона Калуана Эматта. Кроме этого, Эндрю Джек являлся преподавателем сценической речи. Он обучал актеров «Звездных войн» эльфийскому языку.
О смерти 76-летнего актера стало известно со слов его агента. О смерти мужа объявила и жена актера в Twitter. Актеру не было больно, он спокойно ушел в тот мир, − пишет супруга Эндрю.