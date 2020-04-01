В Башкирии формируется чёрный список работодателей, которые увольняют сотрудников из-за самоизоляции

На оперативном брифинге Ленара Иванова, руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты, рассказал о мерах поддержки жителей Башкирии в условиях самоизоляции. Разработан ряд мер, направленных на поддержку граждан, которые столкнулись с трудностями в работе. Проводится еженедельный мониторинг 456 предприятий, на которых работают более 170 тысяч человек.

Ленара Иванова сообщила, что будет сформирован «черный список» работодателей, которые незаконно увольняют сотрудников или отправляют их в неоплачиваемый бессрочный отпуск. Под риском увольнения находятся больше 3 тысяч сотрудников. Нерабочая неделя ещё не закончилась, поэтому каждый день ведётся учёт состояния сотрудников предприятий.

Власти Башкирии готовы оказывать помощь и поддержку предприятиям, который остались без выручки. Однако проблема заключается в том, что не все хозяйствующие субъекты заявляют о себе. На брифинге отметили, что меры поддержки будут оказаны тем, кто подал данные в Министерство труда.