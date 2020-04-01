В Уфе на время карантина останется 10 дежурных детсадов

Власти республики рассказали, как ребенку попасть в детский сад во время режима самоизоляции. Выяснилось, что такая возможность существует. Правда, родителям придется доказать, что им действительно надо выйти на работу.

В Минздраве Башкирии обсудили возможность пребывания малышей в детских садах во время карантина. У молодых родителей республики будет возможность отдать ребенка в руки воспитателей. Есть одно но: они должны показать сотрудникам учреждений справку от кадровых специалистов своего предприятия.

По закону во время действия режима повышенной готовности некоторые жители муниципалитетов могут получить справку о необходимости работы в офисе. Такой документ по установленному муниципалитетом образцу заполняет работодатель. Именно эту бумагу родители должны показать своим воспитателям.