МВД Башкирии опровергло информацию о закрытии Уфы

В социальных сетях появилось письмо от имени мэра Уфы Ульфата Мустафина к госавтоиспектору региона Динару Гильмутдинову с просьбой о помощи. В письме якобы просится о содействии в выделении экипажей ДПС для ограничения въезда в Уфу. В республиканском МВД прокомментировали данное положение.

В письме отмечается, что данная мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. МВД Башкирии опровергло данное письмо. Информация в послании не соответствует реальности и «носит фейковый характер».

УГИБДД МВД по РБ не получало подобный запрос ни от мэра города, ни от других представителей администрации Уфы. Сотрудники правоохранительных органов просят проявлять бдительность и доверять только проверенным источникам. Ограничение на въезд в Уфу и выезд не установлен.