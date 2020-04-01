В Уфе рассказали о работе автобусов во время самоизоляции

1 апреля состоялся брифинг в Минздраве Башкирии о текущей ситуации с коронавирусом. Заместитель директора «Башавтотранса» Сергей Паскин сообщил о работе общественного транспорта в период полной самоизоляции. Напомним, 31 марта 20:00 на территории Башкирии был введён режим полной самоизоляции для всех граждан.

Общественный транспорт будет работать по сокращенному расписанию до 20:00. 50% городских автобусов не выходят на рейсы, а на междугородние маршруты сокращены на 75%. В другие регионы на общественном транспорте доехать со вчерашнего дня нельзя.

Интервал движения между автобусами увеличен, так как общее количество машин на рейсе сократилось. Данная мера будет сохранена до конца режима самоизоляции. Сам конец самоизоляции в связи с коронавирусом ещё не установлен.