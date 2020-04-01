Ветераны войны в Башкирии получат региональные выплаты по 25 тысяч рублей автоматически

В Башкирии ветеранам Великой Отечественной войны региональные выплаты в размере 25 тысяч рублей выплатят автоматически. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. Отмечается, что средства будут выделены из республиканского бюджета.
Выплаты будут произведены в апреле-мае текущего года. К слову, из федерального бюджета также будут выделены деньги. Так, ветераны и труженики тыла в честь 75-летия Победы получат единовременную выплату в размере 75 тысяч и 50 тысяч рублей, соответственно.
На единовременные выплаты могут рассчитывать участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, члены семьи погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, однако суммы будут отличаться. Так по 25 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Члены семей погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, лица, имеющие не менее 6 месяцев трудового стажа в годы Великой Отечественной войны могут рассчитывать на 5 тысяч рублей.
Важно отметить, указанные выплаты будут произведены согласно данным, сформированным Пенсионным фондом России, по линии которого будут производиться федеральные выплаты – 75 и 50 тысяч рублей. Республиканский центр социальной поддержки населения также в беззаявительной форме будет осуществлять региональные выплаты ветеранам в честь юбилея Великой Победы – 25 000 и 5000 рублей в зависимости от категории лиц. То есть в личном посещении учреждений и подаче заявлений нет никакой необходимости.
В Башкирии сейчас проживают 738 участников, 285 инвалидов Второй мировой войны, 99 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 98 жителей блокадного Ленинграда, 20 320 тружеников тыла и 7 912 членов семей погибших ветеранов.