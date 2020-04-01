Ветераны войны в Башкирии получат региональные выплаты по 25 тысяч рублей автоматически

На единовременные выплаты могут рассчитывать участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, члены семьи погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, однако суммы будут отличаться. Так по 25 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Члены семей погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, лица, имеющие не менее 6 месяцев трудового стажа в годы Великой Отечественной войны могут рассчитывать на 5 тысяч рублей.