В Уфе ателье дизайнерской этноодежды начало пошив защитных масок

В Башкирии введён режим полной самоизоляции для всех граждан в условиях пандемии коронавируса. Важно меньше контактировать с людьми и следить за гигиеной, а также не забывать про дезинфекцию и медицинские маски. В условиях нехватки индивидуальных средств защиты ателье дизайнерской этноодежды SARBI начало пошив защитных масок.

Дизайнерское ателье широко известно в творческих кругах Башкирии. Среди клиентов компании – работники Администрации Главы Башкирии, сотрудники телекомпаний «БСТ» и «ГТРК», а также писатели и общественные деятели. На период распространения коронавируса многие компании обратились в ателье с просьбой изготовить защитные маски.

Компания приняла решение на время перепрофилировать производство на пошив защитных масок, которых в республике сейчас дефицит. Ателье работает в полном составе, поэтому удается пошить и крупные партии масок до 5 тысяч в день. SARBI – одна из компаний, которую поддержали государственные СМИ в уникальном и беспрецедентном проекте поддержки МСП.