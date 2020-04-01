Власти Башкирии объяснили закрытие моста на границе с Татарстаном

«Я думаю, что никаких централизованных решений наши братья-татары в этом смысле не принимали. Президент сказал, что границ между регионами не существует, тем более, между двумя нашими братскими республиками. Думаю, что это эксцесс исполнителей, которые просто перестарались, и может быть как-то неверно истолковали какие-то сигналы, — пояснил руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин. – Неделю назад я разговаривал с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, мы обговаривали вопрос совместного ремонта этого моста, поскольку им пользуются жители обеих республик. И было бы правильно его отремонтировать совместными усилиями. Мы нашли на эту тему компромисс и выработали решение. Сейчас нам надо вместе сосредоточиться над самоизоляцией, чтобы оставаться дома и не заражать своих близких».

Александр Сидякин, руководитель администрации главы Башкортостана