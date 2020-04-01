Власти Башкирии объяснили закрытие моста на границе с Татарстаном

С сегодняшнего дня закрылся мост, по которому осуществлялось движение транспорта между Башкирией и Татарстаном. Теперь на границе двух соседних республик находятся бетонные блоки, преграждающие путь. На это обратили внимание жители Башкирии, которые посчитали, что баррикаду возвели чиновники Татарстана в рамках режима полной самоизоляции.
Автолюбители озадачены таким решением, ведь этот мост был важной для местных жителей транспортной артерией. Однако, как объяснили в администрацию Ютазинского района Татарстана, дело не только в эпидемиологической ситуации в стране. Оказалось, что мост требует серьезного ремонта, поскольку на дороге образовались коррозии, а по металлической конструкции моста пошли трещины. Движение по данному направлению может оказаться просто опасным, считают власти.
По информации муниципалитета, в асфальте образовались поперечные трещины глубиной 15 см, шириной 30 см, а также ямы глубиной 30 см, шириной 65 см. Поэтому исполнительный комитет Ютазинского муниципального района принял решение перекрыть дорогу по мосту Уруссу-Октябрьский через реку ИК со стороны Уруссу Татарстана. Здесь были установлены железобетонные блоки.
В Правительстве Башкирии в курсе произошедшей ситуации. Как сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, перекрытие моста - это «эксцесс исполнителей».
Сейчас водителям предлагают воспользоваться объездной дорогой через село Абсалямово.