В Уфе при пожаре в квартире пострадала женщина с грудничком

Накануне, 31 марта, в Уфе произошёл пожар в многоквартирном доме. В однокомнатной квартире по улице Аксакова загорелась плита. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.

Было установлено, что возгорание произошло на кухне. Жильцы квартиры оставили на огне масло, которое воспламенилось. Пожар удалось потушить до прибытия пожарных.

34-летняя женщина и двое детей самостоятельно эвакуировались из квартиры. В результате возгорания пострадала мама и годовалый малыш. Пострадавшие были доставлены в ГКБ №18.