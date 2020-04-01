В Башкирии оштрафовали женщину за фейки о коронавирусе

В городе Салавате задержали местную жительницу, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе. В популярной группе в социальной сети женщина оставила фейк о количестве зараженных в родном городе. Сама подозреваемая призналась, что знала о недостоверности данных.

Под постом о коронавирусной инфекции жительница Салавата оставила комментарий о том, что в родном городе два случая заражения коронавирусом. Сотрудники правоохранительных органов проводили мониторинг социальных сетей и наткнулись на недостоверную информацию. Полицейские установили личность злоумышленницы.

Распространителем ложных данных оказалась 37-летняя местная жительница. Женщина полностью осознавала, что её комментарий не имеет ничего общего с правдой, но это её не остановило. Теперь жительнице Салавата придется выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.