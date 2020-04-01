США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Число смертей от COVID-19 в Америке превысило показатель КНР. В США от коронавируса умерли 3415 человек. В Китае, где появился вирус, скончались 3309 человек, сообщает РИА Новости.

Лидирует по количеству смертей от коронавируса Италия. В стране скончалось свыше 12,4 тысяч человек. После нее идет Испания, где от коронавирусной инфекции умерло 8,2 тысяч пациентов.

На данный момент в мире зафиксировано 874 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 185 тысяч пациентов. К сожалению, 43 тысячи человек скончались.