Ученые назвали тех, у кого больше шансов умереть от коронавируса

Эксперты проанализировали данные за февраль в 38 странах. Зараженных разделили на группы в зависимости от возраста.

Меньше всего шансов умереть от коронавируса у людей до 39 лет. Вероятность смерти от COVID-19 в возрасте 40-49 лет — 0,2%, 50-59 лет — 0,6%, 60-69 лет — менее 2%. В особой группе риска находятся граждане в возрасте от 70 лет.