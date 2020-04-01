Поиски 38-летнего жителя Башкирии завершились трагедией

Трагедией завершились поиски 38-летнего жителя Бирского района. Руслана Гафарова искали с 9 октября прошлого года.

Обеспокоенные близкие не теряли надежды найти Руслана живым. В поисках принимали активное участие добровольцы поисково-спасательного отряда. Они распространили ориентировку в соцсетях.