Жителей России обязали соблюдать дистанцию из-за коронавируса

В России продолжается пандемия коронавирусной инфекции. В связи с этим граждан обязали соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга. Об этом говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой

Также Анна Попова предписала тестировать на коронавирус следующие категории граждан:

1) всех россиян старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с соответствующими симптомами;

2) прибывших на территорию России с признаками респираторных заболеваний;

3) контактировавших с инфицированными;

4) пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония";

5) медработников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 (тестирование раз в неделю, а при проявлении симптомов — немедленно);

6) находящихся в спецучреждениях закрытого типа (в том числе кадетские корпуса, дома-интернаты, тюрьмы, колонии и так далее) и персонал таких организаций — при наличии симптомов.

Первые случаи коронавируса были выявлены в Китае в городе Ухань. От COVID-19 пострадали 180 стран. Согласно информации ВОЗ, во всем мире зафиксировано 860 тысяч случаев заражения.