Жителей России обязали соблюдать дистанцию из-за коронавируса

В России продолжается пандемия коронавирусной инфекции. В связи с этим граждан обязали соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга. Об этом говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой
Также Анна Попова предписала тестировать на коронавирус следующие категории граждан:
1) всех россиян старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с соответствующими симптомами;
2) прибывших на территорию России с признаками респираторных заболеваний;
3) контактировавших с инфицированными;
4) пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония";
5) медработников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 (тестирование раз в неделю, а при проявлении симптомов — немедленно);
6) находящихся в спецучреждениях закрытого типа (в том числе кадетские корпуса, дома-интернаты, тюрьмы, колонии и так далее) и персонал таких организаций — при наличии симптомов.
Первые случаи коронавируса были выявлены в Китае в городе Ухань. От COVID-19 пострадали 180 стран. Согласно информации ВОЗ, во всем мире зафиксировано 860 тысяч случаев заражения.
В России число зараженных коронавирусом достигло 2337 человек. Из них вылечился 121 пациент, а 17 - скончались. На сегодняшний день во многих российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции.