В Башкирии мошенники наживаются на панике из-за коронавируса

Накануне в Башкортостане ввели режим всеобщей самоизоляции. Теперь те, кто по тем или иным причинам вынужден покидать стены своего дома, рискуют стать жертвами мошенников.

Тревожные звонки поступают из Белебея. По словам местных жителей, люди в "камуфляже" допрашивают граждан. Они требуют оплатить штраф в размере 400 рублей за нарушение режима самоизоляции.

На сегодняшний день уличные патрули и сотрудники ДПС проводят разъяснительные беседы, предупреждая о небезопасности и нежелательности нахождения на улицах. Нарушители карантина будут писать объяснительные. При повторном несоблюдении правил полицейские могут направить материалы в Роспотребнадзор.