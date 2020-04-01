В Уфе патрульные рассказали, как жители Уфы соблюдают режим изоляции

В Башкортостане ввели режим полной самоизоляции. В связи с этим начаты профилактические работы. На улицах и во дворах Уфы дежурят инспекторы патрульно-постовой службы, специалисты Центра общественной безопасности и добровольцы.

Также Радий Хабиров опубликовал на своей странице указ об ограничении продажи алкоголя. Согласно новому документу, по всей территории республики продажа ограничена в период с 18:00 до 10:00. Запрет распространяется на пивные, рестораны и кафе.

Пустые улицы и призывы сидеть дома из громкоговорителей. Повсюду сигнальные ленты. Накануне вечером в силу вступил указ Главы республики о полной самоизоляции. Через час город опустел. Сегодня, несмотря на солнечную погоду, в Уфе тишина. А немногочисленных пешеходов поджидают проверяющие патрули.

Мы стараемся их предупредить, провести разъяснительные беседы. Чтобы находились дома, пользовались антисептиками, носили перчатки, маски. В большинстве случаев люди реагируют с пониманием, но бывает, конечно, что некоторые люди недопонимают и реагируют не всегда корректно. Марсель Гусманов, командир взвода, лейтенант полиции

Согласно указу Главы республики о режиме всеобщей изоляции, выходить из дома можно только в случае, когда человеку нужна экстренная медпомощь, а также сходить за продуктами, лекарствами, выбросить мусор или выгулять собаку. При этом с собой необходимо иметь паспорт. Жителям, работающим на предприятиях, на которые не распространяется режим полной самоизоляции, необходимо получить пропуск на передвижения.

Первый вид – это пластиковые спецпропуска, предназначенные для работников муниципальных учреждений, без которых невозможна жизнедеятельность города, также для сотрудников органов власти. Они выдаются в администрации города. И как раз сейчас формируются списки для выдачи этих пропусков. Рената Салахова, начальник отдела пресс-службы администрации г. Уфы

Второй вид пропуска – это справки, которые заполняются на определённого сотрудника и выдаются работодателем. Форма документа размещена на официальном сайте администрации Уфы. Стоит отметить, пропуска выдаются не на машины, а лично на работников, количество которых определяет сам наниматель.

Большая часть жителей с понимаем относится к ведённым ограничениям и полностью соблюдают правила. О чём свидетельствует и увеличение количества звонков с просьбами о помощи волонтёрам, которые также имеют пропуск на передвижение по городу.

Безусловно, увеличились. По одной простой причине, что люди сейчас не могут выходить ни в магазин, ни за продуктами. Единственное, если магазин находится рядом, но как мы знаем, не всегда там есть те необходимые продукты. Мы обычно приходим позже, но сегодня из-за большого количества заявок нас попросили выйти пораньше. Кристина Минюк, волонтёр