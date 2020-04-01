В Уфе патрульные рассказали, как жители Уфы соблюдают режим изоляции

В Башкортостане ввели режим полной самоизоляции. В связи с этим начаты профилактические работы. На улицах и во дворах Уфы дежурят инспекторы патрульно-постовой службы, специалисты Центра общественной безопасности и добровольцы.
Также Радий Хабиров опубликовал на своей странице указ об ограничении продажи алкоголя. Согласно новому документу, по всей территории республики продажа ограничена в период с 18:00 до 10:00. Запрет распространяется на пивные, рестораны и кафе.
Пустые улицы и призывы сидеть дома из громкоговорителей. Повсюду сигнальные ленты. Накануне вечером в силу вступил указ Главы республики о полной самоизоляции. Через час город опустел. Сегодня, несмотря на солнечную погоду, в Уфе тишина. А немногочисленных пешеходов поджидают проверяющие патрули.
Согласно указу Главы республики о режиме всеобщей изоляции, выходить из дома можно только в случае, когда человеку нужна экстренная медпомощь, а также сходить за продуктами, лекарствами, выбросить мусор или выгулять собаку. При этом с собой необходимо иметь паспорт. Жителям, работающим на предприятиях, на которые не распространяется режим полной самоизоляции, необходимо получить пропуск на передвижения.
Второй вид пропуска – это справки, которые заполняются на определённого сотрудника и выдаются работодателем. Форма документа размещена на официальном сайте администрации Уфы. Стоит отметить, пропуска выдаются не на машины, а лично на работников, количество которых определяет сам наниматель.
Большая часть жителей с понимаем относится к ведённым ограничениям и полностью соблюдают правила. О чём свидетельствует и увеличение количества звонков с просьбами о помощи волонтёрам, которые также имеют пропуск на передвижение по городу.
Патрулирование будет проходить во всех районах города ежедневно. Но проверять будут не только пешеходов. Сотрудники ДПС проводят разъяснительные беседы, предупреждая о небезопасности и нежелательности нахождения на улицах. Нарушители карантина будут писать объяснительные, а при повторном несоблюдении правил на любителей экспериментов будет применено административное воздействие.