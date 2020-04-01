В Башкирии 5 тысяч человек оказались под угрозой увольнения из-за коронавируса

Из-за мер профилактики в связи с пандемией многие предприятия потеряли выручку, зарплату стало платить нечем. На сегодня 5 тысяч человек в республике оказались под угрозой увольнения. Но без поддержки работодатели и жители не останутся.

В Госдуме принят закон о налоговых каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса. А в республике сегодня прошел брифинг о мерах соцподдержки для тех, кто попал в кризисную ситуацию.

Один из популярных вопросов от жителей: на что жить? Те, кто имеет официальную работу, могут не беспокоиться: зарплата сохранится в полном объеме даже в режиме самоизоляции. А вот сотрудники, чья работа оплачивалась сдельно, могут оказаться в тяжелом положении. Рассчитывать они могут только на небольшое вознаграждение, и то в случае наличия в организации соответствующего документа, например, коллективного договора.

Я предлагаю, если уже есть такой документ, то прям оперативно пересмотреть размеры денежного вознаграждения. Если такого документа нет, то совместно с профсоюзом такой документ подготовить. Татьяна Астрелина, главный госинспектор труда в Республике Башкортостан

Тем не менее, под угрозой увольнения оказались более 5 тысяч жителей республики. Предприятиям нечем платить – выручки нет. Но чаще всего работодатели не заявляют о своих проблемах – о том, что им нужна помощь, власти не знают. Такие организации могут зарегистрироваться на портале «Работа России». По нему будет проводиться мониторинг ведомств. Поддержка может быть разная, в том числе субсидирование выплаты зарплат.

В поле нашего зрения 456 предприятий, по которым мы ведем мониторинг еженедельный. 22 системообразующих предприятия. Из них мониторинг только по восьми. Далеко не все подают свои сведения. А в республике 83 тысячи хозяйствующих субъектов. Куча предприятий, которым мы могли бы помочь, вы обращайтесь только. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр труда, семьи и социальной защиты населения

Те, кто все же лишился источника дохода, могут рассчитывать на пособие по безработице, максимальная сумма которого равна МРОТ. Но денежную выплату не получат те, кто зарплату получал в конвертах. Серые схемы вне закона.

В любом случае рассчитывается индивидуально. Исходя из среднемесячной заработной платы за последние 3 месяца, исходя из количества недель, которые он отработал за последние полгода. Фанур Шайхисламов, заместитель министра труда, семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Оказавшиеся в тяжелом положении – на сегодня о себе заявили около 150 тысяч человек – получат продуктовые наборы. Информация будет собираться по телефонам горячей линии и рассматриваться по каждому случаю отдельно. В скором времени начнутся выплаты по 5 тысяч рублей семьям, у которых есть право на маткапитал и дети до 3-х лет. Также чиновники отметили, что все социальные пособия продляются автоматически. Бегать по инстанциям не придется.