В Башкирии 5 тысяч человек оказались под угрозой увольнения из-за коронавируса

Из-за мер профилактики в связи с пандемией многие предприятия потеряли выручку, зарплату стало платить нечем. На сегодня 5 тысяч человек в республике оказались под угрозой увольнения. Но без поддержки работодатели и жители не останутся.
В Госдуме принят закон о налоговых каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса. А в республике сегодня прошел брифинг о мерах соцподдержки для тех, кто попал в кризисную ситуацию.
Один из популярных вопросов от жителей: на что жить? Те, кто имеет официальную работу, могут не беспокоиться: зарплата сохранится в полном объеме даже в режиме самоизоляции. А вот сотрудники, чья работа оплачивалась сдельно, могут оказаться в тяжелом положении. Рассчитывать они могут только на небольшое вознаграждение, и то в случае наличия в организации соответствующего документа, например, коллективного договора.
Тем не менее, под угрозой увольнения оказались более 5 тысяч жителей республики. Предприятиям нечем платить – выручки нет. Но чаще всего работодатели не заявляют о своих проблемах – о том, что им нужна помощь, власти не знают. Такие организации могут зарегистрироваться на портале «Работа России». По нему будет проводиться мониторинг ведомств. Поддержка может быть разная, в том числе субсидирование выплаты зарплат.
Те, кто все же лишился источника дохода, могут рассчитывать на пособие по безработице, максимальная сумма которого равна МРОТ. Но денежную выплату не получат те, кто зарплату получал в конвертах. Серые схемы вне закона.
Оказавшиеся в тяжелом положении – на сегодня о себе заявили около 150 тысяч человек – получат продуктовые наборы. Информация будет собираться по телефонам горячей линии и рассматриваться по каждому случаю отдельно. В скором времени начнутся выплаты по 5 тысяч рублей семьям, у которых есть право на маткапитал и дети до 3-х лет. Также чиновники отметили, что все социальные пособия продляются автоматически. Бегать по инстанциям не придется.
Телефон горячей линии: 8-800-775-00-14.