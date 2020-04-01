В Башкирии производят недостаточно дезинфекторов из-за нехватки сырья

В Башкирии не хватает сырья для увеличения производства дезинфицирующих средств. Некоторые предприятия работают лишь на 10 процентов от своих реальных объемов. Например, один только цех в Кармаскалинском районе способен обеспечить всю республику, но материал для концентрата пока в дефиците.

Перед запуском практически любого производства проверка сырья – дело обязательное. А про создание дезинфицирующих средств и говорить не приходится. В первую очередь все материалы проходят лабораторное исследование.

Это небольшая лаборатория при кармаскалинском предприятии по производству дезинфицирующих средств. Здесь ведется контроль продукции. До запуска в производство и перед отправкой в медучреждения.

На данный момент цех работает на 10-15 процентов от своих реальных возможностей. Это около до 10 тонн дезинфицирующих средств в месяц. Хотя при достаточном обеспечении предприятия сырьем объем увеличится до 50 тонн.