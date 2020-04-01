В Уфе жители многоквартирного дома могут остаться без газа

Жители одного из домов в Уфе могут остаться без газа. Они получили уведомления, что в мае будет отключена подача голубого топлива. В доме, где живут практически одни пенсионеры, от газа работают плиты и водонагреватели.
Газовый водонагреватель Земфира Назарова купила полгода назад. Благодаря нему в квартире есть горячая вода. Женщина признается: задолженности не имеет. В прошлом году сотрудники газовой службы проверяли оборудование в квартире. Все было исправно. Но на днях ей пришло уведомление, что в мае газ в доме будет отключен.
Жильцы говорят, в феврале в платежках была дополнительная сумма за проведенную диагностику внутридомового оборудования. Но газовиков они не видели. Ситуация беспокоит жителей не только одного дома, но и соседних.
За разъяснением мы обратились в компанию «Газпром газораспределение Уфа». Нам ответили, что в связи с введением режима самоизоляции и сложившейся эпидемиологической ситуацией временно приостанавливается отключение потребителей, если это не несет угрозы жизни. Но жильцам в будущем все же нужно будет заключить договор на обслуживание.
В компании рекомендуют жителям сразу обращаться по всем возникающим вопросам. Телефоны для связи: 8 (987) 471-71-04; 8 (347) 286-21-07; 8 (800) 347-88-00.