В Уфе жители многоквартирного дома могут остаться без газа

Жители одного из домов в Уфе могут остаться без газа. Они получили уведомления, что в мае будет отключена подача голубого топлива. В доме, где живут практически одни пенсионеры, от газа работают плиты и водонагреватели.

Газовый водонагреватель Земфира Назарова купила полгода назад. Благодаря нему в квартире есть горячая вода. Женщина признается: задолженности не имеет. В прошлом году сотрудники газовой службы проверяли оборудование в квартире. Все было исправно. Но на днях ей пришло уведомление, что в мае газ в доме будет отключен.

Сейчас карантин, никто трубку не берет. Одни пенсионеры в нашем доме живут. Старые, многие уже ходить не могут. Я-то еще немного помоложе. Вот такая у нас история. Газ для нас жизненно важный – мы воду греем, моемся, кушать готовим. Земфира Назарова, жительница дома №54/6 по ул. Электрификации

Жильцы говорят, в феврале в платежках была дополнительная сумма за проведенную диагностику внутридомового оборудования. Но газовиков они не видели. Ситуация беспокоит жителей не только одного дома, но и соседних.

Тем более если мы все своевременно оплачиваем ежемесячно. Мы же оплачиваем не только за пользование и за обслуживание. Поэтому если что-то у них там не соответствует, они должны заниматься этим, так? Во время все исправлять и приводить в соответствие. Валентин Шаваршин

За разъяснением мы обратились в компанию «Газпром газораспределение Уфа». Нам ответили, что в связи с введением режима самоизоляции и сложившейся эпидемиологической ситуацией временно приостанавливается отключение потребителей, если это не несет угрозы жизни. Но жильцам в будущем все же нужно будет заключить договор на обслуживание.

Процедура обследования и своевременной диагностики сетей направлена на обеспечение безопасности каждого жильца. Ответственность лежит на жильцах дома. На сегодняшний день в доме по ул. Электрификации, 54/6, отсутствует договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. ПАО «Газпром газораспределение Уфа»