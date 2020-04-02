«Идите домой! Кого вы ждете?»: как в Уфе по ночам разгоняют людей

Больше суток Башкирия живет в условиях полной самоизоляции. Жителям предписано не передвигаться лишний раз по улице, а в магазин выходить за товарами первой необходимости. Однако не все с первого раза понимают временные ограничения.

Начиная с 8 вечера 31 марта улицы Уфы опустели. Теперь в самый час пик показатель загруженности дорог не поднимается выше 4 баллов. У жителей башкирской столицы тем временем появился целый ряд ограничений: выгул собак в пределах 100 метров от дома, дистанция от людей 1,5-2 метра, в магазин по одному, выходить выбрасывать мусор с паспортом.

За соблюдением режима самоизоляции следят все: дружинники, сотрудники ЦОБ, представители полиции и Росгвардии. В спальных районах ночью людей приходится уговаривать идти домой. Уфимец Айрат С. прислал в редакцию bash.news видео, снятое им в микрорайоне Колгуевский.

Я пошел за сигаретами в круглосуточный. У нас мужики веселились около дома. Патруль один раз проехал, второй. Говорил им "Идите домой! Кого вы ждете?". Потом просто туда-сюда ездила машина, офицер продолжал их уговаривать на расстоянии. Эти ребята вроде сначала быковали, но потом разошлись. Айрат С., уфимец

В этот момент десятки автомобилей МЧС и полиции рассекают по улицам города и следят за порядком. Мы пообщались с одним из представителей правоохранительных органов, который участвует в этих мероприятиях. По словам нашего собеседника, жители Уфы в большинстве своем адекватные люди. Все понимают, что от их сознательности может зависеть будущее всего мира.