Какие детсады откроются во время самоизоляции в Уфе: полный список

Администрация города обозначила финальный список детских садов, которые откроются для маленьких горожан. Сперва для ребят готовили 10 садиков, теперь их число возросло. Попасть в них смогут чуть меньше 450 детей.

Столичная мэрия утвердила список детских садов, которые откроются для ребят во время режима самоизоляции. Принцип такой: ребенок сможет попасть в детский сад только в том случае, если родители покажут справки о необходимости присутствия на рабочем месте. Городские власти уже знает точное количество таких детей - 442.

Все группы будут разновозрастными. Больше всего мест для детей выделено в Октябрьском районе - 150. На втором месте Советский район - 112. Меньше всего ребят смогут ходить в садики в Орджоникидзевском и Ленинском районах (25 и 23 места соответственно)

Список детских садов, которые будут работать в Уфе во время самоизоляции:

Демский район

Детский сад № 73 (ул.Генерала Кусимова, 17А)

Детский сад № 75 (ул. Островского, 18/2)

Калининский район

Детский сад № 58 (ул.Транспортная, 40/2, тел 239-48-70)

Детский сад № 311(ул. Вологодская, 19/3, тел. 263-15-35)

Детский сад № 57 (ул. Победы, 9, корп.3, тел. 264-69-14)

Детский сад № 69, (бульвар Тухвата Янаби д 65/2, тел. 238-63-11)

Кировский район

Детский сад № 3 (ул. Ст.Кувыкина, 33/1, тел. 2548621)

Детский сад № 20 (ул. Чернышевского , 122/2, тел. 2735093)

Детский сад № 260 (ул. З. Расулева, 6/1, тел.2767841)

Детский сад № 292 (ул. Авроры, 13, тел. 2543530)

Ленинский район

Детский сад № 8 (ул. Аксакова, д. 57А, тел. 2722868)

Детский сад 25 (ул. Лесозаводская, д.1/1, тел. 2715625)

Детский сад 255(ул. Красина, д.13 корп.2, тел 2504595)

Детский сад 284 (ул. Жуковского, д.28, тел.2712301)

Октябрьский район

Детский сад 113 (пр. Октября 108/1 2358106)

Детский сад 122 (М. Жукова 4/3 2348972)

Детский сад 325 (ул. Рыльского 10/2 234-59-22)

Детский сад 218 (Шафиева 24 237-13-99)

Детский сад 259 (ул. Менделеева, 217/1, тел.286-25-99)

Центр образования 89 (проспект Октября,60/2, тел. 232-66-51)

Орджоникидзевский район

Детский сад 60 ( Проспект Октября, 190/3, тел. 284-67-63)

Детский сад 217 (ул. Б. Хмельницкого, 126/1, тел. 286-02-17)

Детский сад 279 (ул.Мира,16, тел. 242-95-32)

Советский район

Детский сад № 167 (бульвар Ибрагимова, 49/3)

Детский сад № 226 (ул. Кирова, 97/2)

Детский сад № 244 (ул. Красноводская, 11)

Детский сад № 282 (ул. Х.Давлетшиной, 32)