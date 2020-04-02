В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело 24-летней девушки

Вчера, 1 апреля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай. Под окнами жилого дома №22 по улице Рыльского было обнаружено тело 24-летней девушки. Несчастная выпала из окна своей квартиры на козырек магазина.

Девушка получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте трагедии. С места произошедшего полицейские изъяли блокнот и телефон погибшей, сообщает КП-Уфа.

Скорая приехала, еще какие-то службы. Положили тело в черный пакет и увезли. Альбина Ч., соседка

Со слов жильцов, незадолго до трагедии из квартиры несчастной доносились крики. Полицейские пробрались к телу через жителей второго этажа. Обстоятельства гибели уфимки предстоит выяснить следователям.