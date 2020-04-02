В первую ночь самоизоляции жители Башкирии устроили на улице драку

Вчера ночью, 1 апреля, жители домов по улице Ленина в Стерлитамаке стали очевидцами драки. Семеро человек устроили мордобой прямо на улице. Отметим, что все это произошло в первую ночь полной самоизоляции.

Минувшей ночью завязалась потасовка между двумя компаниями мужчин. Вскоре к ним выбежали и женщины. Они пытались разнять разъяренных мужчин, а потом и сами присоединились к драке.

Один из мужчин упал и самостоятельно встать уже не смог. В тот момент противник продолжает со всей силы бить лежачего ногами и руками. Через определенное время на место прибыли полицейские и скорая помощь.

Ролик появился в соцсетях. Пользователи одного сообществ негодуют - по их мнению, так поступают только звери.