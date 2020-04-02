Власти Башкирии помогли вернуться из Индии четверым жителям республики

Наконец-то родная земля! Мы добрались, всё хорошо. В аэропорту у нас взяли все необходимые анализы, мы заполнили все анкеты, всё очень дружелюбно, оперативно. Мы хотим сказать огромное спасибо за поддержку Радию Фаритовичу Хабирову, Госкомитету по внешним экономическим связям, Госкомитету по туризму. Всё время были на связи, курировали нас и во время нашего нахождения в Дели, и во время нашего передвижения, постоянно интересовались, помогали во многих вопросах. Мы очень рады, что наконец-то дома.

Юлиана Хакимзянова, турист