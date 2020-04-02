Власти Башкирии помогли вернуться из Индии четверым жителям республики
В Башкортостан из Индии вернулись четверо туристов. Возвращение жителей региона курировал лично Радий Хабиров. Благодаря усилиям российского Посольства с властями Башкирии, им удалось попасть на рейс самолета и вернуться домой.
Наконец-то родная земля! Мы добрались, всё хорошо. В аэропорту у нас взяли все необходимые анализы, мы заполнили все анкеты, всё очень дружелюбно, оперативно. Мы хотим сказать огромное спасибо за поддержку Радию Фаритовичу Хабирову, Госкомитету по внешним экономическим связям, Госкомитету по туризму. Всё время были на связи, курировали нас и во время нашего нахождения в Дели, и во время нашего передвижения, постоянно интересовались, помогали во многих вопросах. Мы очень рады, что наконец-то дома.
Юлиана Хакимзянова, турист
Четверо туристов опоздали на рейс самолета из-за ограничения движения в Индии. Они написали в соцсетях пост о помощи.
Обращение земляков в соцсетях отловила автоматизированная система распознавания обращений граждан «Инцидент-менеджмент», работающая в республике с конца 2018 года, после чего к решению проблем по выезду на родину подключились власти Башкирии. Госкомитет по внешним экономическим связям РБ оказал помощь в бронировании на другой рейс Аэрофлота.
Только что мы приземлились в городе Уфе и сейчас едем домой. Хотим поблагодарить руководство нашей республики, главу нашего Радия Фаритовича, Госкомитет по внешним экономическим связям, Госкомитет по туризму, Посольство Российской Федерации в Индии за оказанную нам помощь. Нам помогали с проживанием, питанием и были всегда на связи, консультировали постоянно. Еще сотрудники посольства помогали нам перемещаться по Дели, нас довозили до отеля, из отеля до аэропорта. Без дипломатов там невозможно передвигаться, всё закрыто, блок-посты, поэтому мы выражаем искреннюю благодарность. Спасибо большое, что мы вернулись на Родину!
Гульнара Бурангулова и Елена Гаврилова, туристы
В настоящее время туристы находятся на карантине. Согласно последним данным, на территории Индии остаются 78 жителей Башкирии.