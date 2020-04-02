Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор РФ дал рекомендации по приобретению продуктов питания в период пандемии коронавирусной инфекции. Специалисты не рекомендуют покупать продукты впрок. В просроченных крупах могут появиться вредители.

Эксперты Роспотребнадзора не рекомендуют запасаться. Магазины продолжают свою работу в постоянном режиме. Об этом рассказали на сайте ведомства.

В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью. пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве рекомендуют выбирать те продукты, которые могут храниться при комнатной температуре. Товары с ограниченным сроком годности и особыми условиями хранения лучше всего брать в последнюю очередь.

В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать её руками в перчатках пресс-служба Роспотребнадзора