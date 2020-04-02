В России предложили продлить карантин

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить нерабочую неделю. Это нужно сделать в тех регионах, где этого требует ситуация. Такое мнение высказала Голикова на онлайн-совещании президента с правительством.

На онлайн-совещании, трансляцию которого показывал канал Россия 24, Татьяна Голикова предложила продлить в стране нерабочие дни и режим самоизоляции. По ее словам, такой вывод был сделан в результате изучения прошедших трех дней первой нерабочей недели. Политик также сказала, что продлить карантин следует только в тех регионах, где коронавирусная ситуация оставляет желать лучшего.