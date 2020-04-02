Названы свободные от коронавируса регионы

Согласно данным на 1 апреля, в 75 из 85 регионах РФ был выявлен минимум один случай заражения COVID-19. Названы свободные от коронавирусной инфекции регионы. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Свободных от коронавируса субъектов 10. Среди них - ЯНАО, ХМАО, Чукотка, Тыва, Карелия, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономия, Камчатка, Ингушетия и Алтай.

Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2780 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 207 пациентов. От COVID-19 скончались 27 человека.