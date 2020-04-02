В Башкирии ведутся поиски 27-летнего парня

В Стерлитамаке пропал молодой парень. Волонтеры ПСО «Отклик» сообщили о начала поисков 27-летнего Руслана Гасанова. О парне нет вестей уже больше трёх суток.

29 марта Руслан вышел из дома в неизвестном направлении. С тех пор местоположение парня неизвестно. Волонтёры просят помощи в поисках Руслана.

Примерный рост пропавшего 180 см, телосложение среднее. Волосы тёмные, короткие, а глаза карие. В день исчезновения был одет в черную бейсболку, спортивную серую куртку с белыми вставками, толстовку с надписью «adidas» черные джинсы и такого же цвета ботинки.