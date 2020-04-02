В Уфе индекс самоизоляции достиг 4,5 балла

В Уфе утром 2 апреля индекс самоизоляции составил 4,5 балла из пяти. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». Таким образом, на улицах башкирской столицы почти никого.

Данные о самоизоляции по городам России можно посмотреть на сервисе «Яндекс.Карты», который на днях запустил новую функцию. По словам разработчиков, если показатель соответствует обычному дню до пандемии - уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Максимальный индекс составляет 5 баллов. Если посмотреть динамику ситуации, то до новых ограничений индекс в столице был равен трем, т.е. на полтора пункта ниже текущего.