В Уфе неизвестный в маске ограбил несколько салонов сотовой связи

Накануне, 1 апреля, в полицию Уфы поступило сообщение о разбойном нападении. Неизвестный в защитной маске с пистолетом напал на салон сотовой связи. Мужчине удалось похитить крупную сумму.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что неизвестный в маске угрожал продавцу магазина пистолетом и потребовал деньги из кассы. Сотрудник салона связи отдал 34 тысяч в руки преступника. К счастью, камера слежения зафиксировала нападение.

Личность злоумышленника быстро восстановили, им оказался 30-летний житель Зианчуринского района. Оказалось, что подозреваемый причастен к ряду таких же преступлений. Мужчину поймали, заключили под стражу и возбудили уголовное дело.