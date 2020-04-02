Уфимец с маленьким ребёнком гулял по крыше магазина

1 апреля жители Уфы наблюдали удивительное событие. По крыше пристроя жилого дома по улице Коммунистической прогуливался мужчина за руку с маленьким ребёнком. Очевидцы поспешили вызвать отряд спасения.

По прибытии сотрудников городского Управления гражданской защиты на крыше уже никого не было. Спасатели предположили, что на крышу семья попала через окно на втором этаже. Вычислив нужную квартиру, сотрудники УГЗ попытались поговорить с «экстремалами», но никто не открыл им дверь.

Беседа состоялась через открытое окно с улицы. Спасатели настоятельно рекомендовали больше не совершать таких прогулок, ведь маленький ребёнок запомнит, что так делать можно и в следующий раз полезет в окно один. Отец-экстремал пообещал, что такого больше не повторится.