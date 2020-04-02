Всероссийскую перепись населения могут перенести на год из-за коронавируса

В мире бушует пандемия коронавируса. Во многих регионах России уже введён режим полной самоизоляции, чтобы избежать негативных сценариев соседних стран. В связи с этим Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год.

На данный момент проводится анализ текущей ситуации в стране. Разрабатываются различные способы проведения переписи или рассматривается перенос мероприятия на следующий год. Предварительно расходы на перепись оценивались на сумму 50 миллиардов рублей.

На данный момент в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 их них закончились летальным исходом, а 190 – выздоровлением. В Башкирии зафиксировано 8 пациентов с коронавирусной инфекцией, один из которых уже выздоровел.