Стало известно, как пройдет «Евровидение-2020»

В этом году самый известный музыкальный конкурс «Евровидение» предстанет в новом формате. На этот раз организаторы проведут специальное шоу с конкурсантами этого и прошлых годов. Шоу будет транслироваться и на YouTube.

На официальном сайте музыкального конкурса «Евровидение» был опубликован призыв ко всем вещательным организациям, которые должны были принять участие в этом году. В призыве организаторы конкурса просят транслировать шоу. В этом году «Евровидение» предстанет перед нами в новом формате, который получил название Europe Shine A Lig.