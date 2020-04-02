Власти Башкирии назвали сроки обучения в дистанционном режиме

Названы сроки дистанционного обучения для школьников Башкирии. С 6 апреля все образовательные учреждения Башкирии переходят на дистанционное обучение, уроки начнутся с 10 утра. В Министерстве образования республики сообщили, что такой вид уроков продлится, как минимум, две недели.
Как отметил министр образования РБ Айбулат Хажин, сроки могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в республике. Министр сообщил, что обучение школьников будет проходить в одну смену. Расписание уроков также не будет изменено.