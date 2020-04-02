Власти Башкирии назвали сроки обучения в дистанционном режиме

«Как мы учились в школах, так и будем учиться. Обучение у нас односменное во всех школах, даже в тех, где было двухсменное. Вторая смена появляется только в том случае, когда у нас не хватает кабинетов в образовательных организациях. От кабинетной системы, как раз и выходит вторая смена. Здесь никаких сложностей по кабинетной системе нет, поэтому обучение будет начинаться в единое время по республике — ежедневно в 10.00 часов»

Айбулат Хажин, министр образования РБ