Власти Башкирии назвали сроки обучения в дистанционном режиме

Названы сроки дистанционного обучения для школьников Башкирии. С  6 апреля все образовательные учреждения Башкирии переходят на дистанционное обучение, уроки начнутся с 10 утра. В Министерстве образования республики сообщили, что такой вид уроков продлится, как минимум, две недели.

Как отметил министр образования РБ Айбулат Хажин, сроки могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в республике. Министр сообщил, что обучение школьников будет проходить в одну смену. Расписание уроков также не будет изменено.

«Как мы учились в школах, так и будем учиться. Обучение у нас односменное во всех школах, даже в тех, где было двухсменное. Вторая смена появляется только в том случае, когда у нас не хватает кабинетов в образовательных организациях. От кабинетной системы, как раз и выходит вторая смена. Здесь никаких сложностей по кабинетной системе нет, поэтому обучение будет начинаться в единое время по республике — ежедневно в 10.00 часов»

Айбулат Хажин, министр образования РБ