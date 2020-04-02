В Сибае усилили контроль на въезде в город из-за коронавируса

В городах Башкирии для контроля режима самоизоляции дежурят посты ГИБДД, работают дежурные бригады. Так, например, в Сибае на выезде из города работает пост. Останавливают все автомобили, полицейские проводят профилактические беседы и напоминают, что лучше воздержаться от поездок.

Идет выдача пропусков для передвижения по улицам. Чаще всего люди не сидят дома из-за работы. Сибай является приграничным городом, очень много людей заезжает из соседней Челябинской области, в частности Магнитогорска.

– Пост не задерживаем. Нам надо проехать, выполнить работу, как без нее. Обратно возвращаться что-ли? Маска в машине.