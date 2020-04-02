В Смоленске задержали педофила из Уфы, который надругался над девочкой в подъезде

В ноябре 2019 года в полицию поступило сообщение о совращении 10-летней девочки в подъезде её собственного дома. Неизвестный преследовал школьницу, успел зайти за девочкой в подъезд, где и совершил насильственные действия. Страшный инцидент произошёл в многоквартирном доме в Сипайлово.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту совращения несовершеннолетней. Преступника долго искали, было проведено расследование, изучены материалы с камер наблюдения. Личность педофила была установлена – им оказался 22-летний уфимец, ориентировку которого отправили в федеральный розыск.

В марте педофила задержали в Смоленске и передали в правоохранительные органы города Уфы. Выяснилось, что парень причастен к двум аналогичным преступлениям в феврале 2019 года и октября 2018. Преступник заключен под стражу, проводятся все следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.