Число смертей от коронавируса в США бьет все рекорды

В США к утру 2 апреля количество смертей от коронавируса составляло 5119 человек. Всего лишь за сутки в Штатах умерли 1,2 тысяч человек. Такое количество смертей является рекордным за короткий промежуток времени.

Соединенные Штаты Америки переживают не лучший момент в истории. Коронавирус распространяется с огромной скоростью. Известно, что Штаты на данный момент занимают первое место в мире по количеству зараженных вирусом. По информации на утро 2 апреля, всего в Америке умерло 5119 человек. Количество погибших за сутки – 1243 человек, что является рекордом за такой короткий промежуток времени.