В Башкирии детям без Интернета будут доставлять домашние задания на автобусах

Школьный автобус будет развозить кейсы по домам ребятишек, или по местам, где можно передать документы без боязни контакта. В среду задания детей будут собирать обратно. Возвращает решенные домашние задания и получает новые. В пятницу автобус снова едет и собирает задания, которые выданы в среду. Для тех детей, кто учится бумажными кейсами, прошу родителей организовать весь процесс также в 10 утра. В 10 утра у нас по телевидению и в Ютубе будет урок по гибким интернет-технологиям, буквально на 5 минут.

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии