В Башкирии детям без Интернета будут доставлять домашние задания на автобусах

В Башкирии приближается новая учебная четверть. В связи с пандемией коронавируса учебный процесс будет построен иначе. Об особенностях обучения в период режима самоизоляции рассказал министр образования Башкирии Айбулат Хажин.
Министерство образования Башкирии выступило с подробной инструкцией по тому, как будет проходить обучение в школах во время пандемии. Так, дети из города будут выходить в прямой эфир с учителями в различных сервисах. Оффлайн-обучение также доступно, но только тем детям, чьи родители вынуждены работать на выходной неделе и имеют соответствующие справки. Собственно, по той же системе построено и пребывание малышей в детских садах.
Самое главное новшество - весь учебный процесс будет стартовать с 10 часов утра. Первый пятиминутный урок в онлайн-формате будут давать известные люди республики. Дальнейшие занятия - по расписанию.
А что насчет ребят из отдаленных деревень? Несмотря на то, что основные провайдеры в республике увеличили скорость Интернета, в республике остается много населенных пунктов, где связи в принципе нет. Айбулат Хажин рассказал, как будет выстроен этот процесс.
Ответственность за выполнение заданий в данном случае лежит полностью на родителях. В министерстве подчеркивают, что задания должны будут передавать детям бесконтактным способом.