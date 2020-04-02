В Башкирии детям без Интернета будут доставлять домашние задания на автобусах

В Башкирии приближается новая учебная четверть. В связи с пандемией коронавируса учебный процесс будет построен иначе. Об особенностях обучения в период режима самоизоляции рассказал министр образования Башкирии Айбулат Хажин

Министерство образования Башкирии выступило с подробной инструкцией по тому, как будет проходить обучение в школах во время пандемии. Так, дети из города будут выходить в прямой эфир с учителями в различных сервисах. Оффлайн-обучение также доступно, но только тем детям, чьи родители вынуждены работать на выходной неделе и имеют соответствующие справки. Собственно, по той же системе построено и пребывание малышей в детских садах. 

Самое главное новшество - весь учебный процесс будет стартовать с 10 часов утра. Первый пятиминутный урок в онлайн-формате будут давать известные люди республики. Дальнейшие занятия - по расписанию.

А что насчет ребят из отдаленных деревень? Несмотря на то, что основные провайдеры в республике увеличили скорость Интернета, в республике остается много населенных пунктов, где связи в принципе нет. Айбулат Хажин рассказал, как будет выстроен этот процесс. 

Что касается школ, где нет Интернета. Решение задач будет проходить через бумажные кейсы. Дети их будут решать и возвращать обратно. Взаимодействие с родителями - через сотовые телефоны 

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии

Ответственность за выполнение заданий в данном случае лежит полностью на родителях. В министерстве подчеркивают, что задания должны будут передавать детям бесконтактным способом. 

Школьный автобус будет развозить кейсы по домам ребятишек, или по местам, где можно передать документы без боязни контакта. В среду задания детей будут собирать обратно. Возвращает решенные домашние задания и получает новые. В пятницу автобус снова едет и собирает задания, которые выданы в среду. Для тех детей, кто учится бумажными кейсами, прошу родителей организовать весь процесс также в 10 утра. В 10 утра у нас по телевидению и в Ютубе будет урок по гибким интернет-технологиям, буквально на 5 минут. 

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии