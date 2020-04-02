В Башкирии не отменят выпускные вечера из-за коронавируса

Сегодня, 2 апреля, прошёл онлайн-брифинг, посвященный переходу на дистанционное обучение. Были озвучены насущные проблемы и вопросы нового формата получения знаний. Одним из таких вопросов стало проведение выпускных вечеров в школах в условиях пандемии коронавируса.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что отмена выпускных вечеров не планируется. Прощание со школой – важная веха в истории жизни школьников, которая не должна быть отменена. Выпускные вечера будут перенесены и состоятся в начале июля.

Напомним, что досрочное проведение ОГЭ и ЕГЭ отменено. Проведение Единого государственного экзамена начнется 8 июня, а Основного государственного экзамена – 9 июня. С 6 апреля все школьники переходят на дистанционное обучение.