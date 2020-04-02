В Башкирии выздоровел второй пациент с коронавирусом

На онлайн-брифинге 2 апреля была озвучена текущая ситуация с коронавирусом в Башкирии. Стало известно, что количество заражённых COVID-19 в регионе увеличилось на два человека. В республике подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о втором пациенте, излечившемся от коронавируса. Состояние выздоровевшего удовлетворительно, поэтому пациента выписали и отправили домой. Это уже второй случай выздоровления в Башкирии.

Всего госпитализировано 106 человек с подозрением на коронавирус, 14 из которых дети. Всего в Башкирии проведено 5935 тестов на выявление вируса COVID-19. Также с 31 марта в республике введён режим полной самоизоляции для всех граждан.