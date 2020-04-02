В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через квитанции за ЖКУ

«Если мы говорим о том, что может ли курьер или почтальон быть переносчиком, то да, может. Но вот, чтоб бумага была переносчиком, это маловероятно. Это надо, чтоб она находилась у человека с инфекцией, который не соблюдает меры безопасности. Или другой вариант, на бумагу попали активные слизистые выделения на бумагу или документ»

Максим Забелин, министра здравоохранения РБ