В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через квитанции за ЖКУ

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги могут стать переносчиками новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на брифинге в Минздраве Башкирии. По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, заражение от прикосновения к бумаге маловероятен, поскольку она должна находится продолжительное время у инфицированного человека.
Министерство ЖКХ рекомендует на сегодняшний день оплачивать все счета через портал госуслуг, чтобы минимизировать риски заражения. Жители Башкирии получат квитанции за март до 10 апреля.