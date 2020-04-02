В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через квитанции за ЖКУ

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги могут стать переносчиками новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на брифинге в Минздраве Башкирии. По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, заражение от прикосновения к бумаге маловероятен, поскольку она должна находится продолжительное время у инфицированного человека.

«Если мы говорим о том, что может ли курьер или почтальон быть переносчиком, то да, может. Но вот, чтоб бумага была переносчиком, это маловероятно. Это надо, чтоб она находилась у человека с инфекцией, который не соблюдает меры безопасности. Или другой вариант, на бумагу попали активные слизистые выделения на бумагу или документ»

Максим Забелин, министра здравоохранения РБ

Министерство ЖКХ рекомендует на сегодняшний день оплачивать все счета через портал госуслуг, чтобы минимизировать риски заражения. Жители Башкирии получат квитанции за март до 10 апреля. 