Назван предположительный срок окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России завершится к лету. Об этом он заявил в эфире ток-шоу на федеральном канале. Пик, по словам инфекциониста, еще не пройден.
«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», - заявил инфекционист. По словам Никифорова, что пик распространения COVID-19 в России будет достигнут на следующей неделе. Согласно стандартам ОРВИ, спад заболеваемости будет длиться 10-12.
Всего в 76 регионах России на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заражения COVID-19. В Башкирии число инфицированных выросло до 10 человек, один них вылечился. С вечера 31 марта в республике действует режим полной самоизоляции.