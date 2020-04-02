Назван предположительный срок окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России завершится к лету. Об этом он заявил в эфире ток-шоу на федеральном канале. Пик, по словам инфекциониста, еще не пройден.