В Башкирии не буду начислять пени за услуги ЖКХ

В Башкирии введён режим полной самоизоляции для всех граждан. На улицу можно выходить только в случаях крайней необходимости и по специальным пропускам. На онлайн-брифинге по коронавирусу рассказали, что делать тем, кто боится получить пени за услуги ЖКХ.

Из-за введённого режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса некоторые жители Башкирии не могут выйти из дома, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Заместитель министра ЖКХ Башкирии Ильдус Мамаев рассказал, что начиная с 1 марта пени начисляться не будут. Такая программа продлится до конца самоизоляции.

Однако министр отметил, что это не значит, что можно не оплачивать услуги ЖКХ. Так как сейчас многие жители Башкирии остаются дома, нагрузка на систему жизнеобеспечения возросла. Коммунальные услуги всё равно нужно оплачивать вовремя и желательно делать это онлайн.